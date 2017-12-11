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    В Армении военнослужащий совершил ДТП, есть погибший

    Он совершил наезд на 51-летнюю женщину

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Армении военнослужащий совершил ДТП. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел накануне в Тавушской области Армении.

    Около 13:00 на улице Анкахутян в Иджеване 21-летний Арсен Киракосян на мотоцикле совершил наезд на 51-летнюю жительницу города Светлану Бегларян.

    Пострадавшая была доставлена в медцентр Иджевана, где спустя час скончалась.

    Водитель мотоцикла А. Киракосян служит в одной из воинских частей минобороны Армении в качестве контрактника. 

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