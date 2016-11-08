В Армении уменьшилось число зарегистрированных браков, увеличилось число преступлений

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ За период с января по сентябрь текущего года в Армении число зарегистрированных браков уменьшилось на 8% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данные опубликовала Национальная статистическая служба страны.

Согласно информации, за 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано 12 088 браков. Число разводов за тот же период текущего года составило 2 682. По сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года этот показатель понизился на 4,2%.

За 9 месяцев текущего года в Армении зарегистрировано 14 237 преступлений. По данным статистической службы Армении, за указанный период зарегистрировано 59 убийств, 26 попыток убийства, 859 случаев умышленного нанесения вреда здоровью, 97 преступлений против сексуальной неприкосновенности, из них 19 изнасилований или попыток изнасилования. За аналогичный период 2015 года в Армении было зарегистрировано 12 827 преступлений. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в стране увеличилось количество преступлений.