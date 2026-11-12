В Армении изменили закон "Об акционерных обществах" для создания компании TRIPP

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект о внесении изменений в закон "Об акционерных обществах" для создания компании TRIPP.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

За изменения проголосовали 62 депутата правящего "Гражданского договора". Оппозиции в зале не было.

Как ранее отметил замглавы Минюста Армении Тигран Дадунц, изменения позволят внедрить в Армении новый правовой институт, с помощью которого можно будет применять специальные правовые регулировки в отношении компаний, создаваемых на основе международных договоров.

"Речь идет не об отдельных исключениях из действующего закона, а о гибкой и прогнозируемой правовой основе для деятельности этих компаний", – сказал замминистра.

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта TRIPP на территории Армении.

В августе 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP.

В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, а далее - с Турцией.

Отметим, что в рамках TRIPP на первом этапе США предлагается 74% доли, Армении - 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.