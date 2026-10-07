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    В Армении 6 помощникам депутатов запретили вход в парламент из-за драки

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 15:21
    В Армении 6 помощникам депутатов запретили вход в парламент из-за драки

    Шестерым помощникам депутатов от оппозиционной "Сильной Армении" запретили вход в здание Национального собрания страны после вчерашней драки в зале заседаний.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-службу парламента.

    Также сообщается, что спикер Рубен Рубинян поручил начать служебное расследование по поводу вмешательства помощников депутатов в стычку между парламентариями.

    Между тем, в пресс-службе "Сильной Армении" сообщили, что пока не получали уведомления о запрете.

    Отметим, что вчера заседание парламента дважды прерывалось из-за спора и драки между представителями правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционной "Сильной Армении".

    Рубен Рубинян Драка Парламент Армении
    Ermənistan parlamentində davaya görə 6 deputat köməkçisinə giriş qadağası qoyulub
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