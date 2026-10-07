В Армении 6 помощникам депутатов запретили вход в парламент из-за драки

Шестерым помощникам депутатов от оппозиционной "Сильной Армении" запретили вход в здание Национального собрания страны после вчерашней драки в зале заседаний.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-службу парламента.

Также сообщается, что спикер Рубен Рубинян поручил начать служебное расследование по поводу вмешательства помощников депутатов в стычку между парламентариями.

Между тем, в пресс-службе "Сильной Армении" сообщили, что пока не получали уведомления о запрете.

Отметим, что вчера заседание парламента дважды прерывалось из-за спора и драки между представителями правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционной "Сильной Армении".