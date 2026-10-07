В Армении 6 помощникам депутатов запретили вход в парламент из-за драки
В регионе
- 07 октября, 2026
- 15:21
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Шестерым помощникам депутатов от оппозиционной "Сильной Армении" запретили вход в здание Национального собрания страны после вчерашней драки в зале заседаний.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-службу парламента.
Также сообщается, что спикер Рубен Рубинян поручил начать служебное расследование по поводу вмешательства помощников депутатов в стычку между парламентариями.
Между тем, в пресс-службе "Сильной Армении" сообщили, что пока не получали уведомления о запрете.
Отметим, что вчера заседание парламента дважды прерывалось из-за спора и драки между представителями правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционной "Сильной Армении".
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