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    В Анкаре проходит 8-я конференция послов Турции в зарубежных странах

    В работе конференции принимает участие также посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Анкаре проходит 8-я конференция послов Турции в зарубежных странах.

    Как сообщает Report, на конференции принимают участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, вице-премьер Ниман Куртулмуш, представители TİKA, AFAD, YTB и других организаций.

    Участники обсуждают наиболее актуальные региональные вопросы, внешнеполитические итоги прошлого года, а также цели, намеченные на 2016 год.

    Отметим, что в работе конференции принимает участие  также посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

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