Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Анкаре проходит 8-я конференция послов Турции в зарубежных странах.

Как сообщает Report, на конференции принимают участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, вице-премьер Ниман Куртулмуш, представители TİKA, AFAD, YTB и других организаций.

Участники обсуждают наиболее актуальные региональные вопросы, внешнеполитические итоги прошлого года, а также цели, намеченные на 2016 год.

Отметим, что в работе конференции принимает участие также посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.