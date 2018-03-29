В Анкаре автобус потерпел аварию: погиб 1, ранен 21 человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В районе Полатлы провинции Анкара потерпел аварию автобус, занимающийся перевозкой работников сельского хозяйства. В результате ДТП погиб 1, ранен 21 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил глава ИВ Полатлы Махмут Недим Тунджер.

По его словам, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя.

Отмечается, что автобус перевозил работников сельского хозяйства между селами Яссыхоюк и Ени Коселер.