В 2018 ​году Армянская АЭС остановится на самый долгий срок

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Армянская АЭС остановится в 2018 году на самый долгий срок.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замдиректора станции Гера Севикян.

В этом году на станции предусмотрена 2-месячная плановая кампания по загрузке и замене топлива, ремонтным работам. "Она должна была продлиться 45 дней, но, исходя из наших потребностей, мы увеличили её на 15 дней", - отметил Севикян.

С 2019 года станция вернётся "к нормальной жизни".

Напомним, работы по продлению срока действия Армянской АЭС проводятся в рамках кредитной линии в 270 млн. долларов и гранта в 30 млн. долларов от Правительства России.