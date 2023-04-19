Украина отозвала посла в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины отозвало для консультаций посла в Беларуси Игоря Кизима после встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.
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"МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке", - говорится в сообщении МИД Украины.
В ведомстве эту встречу считают очередным недружественным актом со стороны Беларуси, который направлен на поддержку РФ.