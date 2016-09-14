Убит бывший кандидат в депутаты от ПСР

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Хаккари в больнице от огнестрельной раны скончался ведущий представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Будак.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он был расстрелян сегодня утром в районе Шемдинли.

Согласно информации, несмотря на усилия врачей государственной больницы Шемдинли, спасти его не удалось.

Также сообщается, что А.Будак был основным кандидатом в депутаты от Хаккари на парламентских выборах 1 ноября 2015 года.