​У посольства США в Бишкеке проходит митинг заемщиков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ У здания посольства США в Кыргызстане проходит митинг сторонников Народного движения по защите прав заемщиков Кыргызстана. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, митингующие выступают против эксплуатации народа Кыргызстана банками и микрокредитными компаниями и держат плакаты и лозунги, на которых написано "Кто защитит права заемщиков?", "Компаньон банк международного мошенника Mercy Corps".

"Мы требуем международного расследования, амнистии кредитов и возмещения ущерба за эксплуатацию людей за 20 лет", — сказал один из митингующих.

Ранее Народное движение по защите прав заемщиков Кыргызстана обратилось с открытым обращением к послу США Шейле Гуолтни. В документе описаны обстоятельства, связанные с нарушениями фундаментальных прав человека, возникающих во взаимоотношениях граждан с частными финансово-кредитными институтами в лице коммерческих банков и микрофинансовых компаний. Они, как утверждает Народное движение, были основаны и учреждены неправительственными организациями США, таких как FINCA, Mercy Corps, ACDI/VOCA, а также при непосредственном содействии USAID в Кыргызстане.