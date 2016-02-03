Турецкий район Каркамыш подвергся артобстрелу с территории Сирии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Два артиллерийских снаряда, предположительно брошенные из сирийского региона Джераблус, упали близ здания муниципалитета турецкого района Каркамыш и жандармейского участка Чакыроглу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, снаряды были брошены боевиками ИГ. Турецкие военнослужащие открыли ответный огонь. Население региона Каркамыш было временно эвакуировано.

Регион Джераблус сирийской провинции Халаб находится под контролем ИГ.

Отметим, что уже на протяжении 16-ти дней турецкие военнослужащие расчищают от мин расположенные вдоль сирийско-турецкой границы территории. Вчера по турецким военнослужащим был открыт огонь.