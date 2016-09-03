Турецкие танки вошли еще в один регион, находящийся под контролем ИГИЛ

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Танки Вооруженных сил Турции вошли в сирийский регион Чобанбек, находящийся под контролем ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ВС Турции готовились в этому несколько дней.

Согласно информации, 4 танка направились к центру региона, войдя через пограничное село Алибейли.

Сообщается, что после операции Fırat Kalkanı в Джераблусе, начавшейся 24 августа, начались операции в регионе Чобанбек.

По информации, на турецко-сирийской границе ожидают еще более 20 танков.

Подчеркивается, что жители поселка Чобанбек являются туркманами. Этим стартовала третья стадия антитеррористической операции Fırat Kalkanı, направленной на обеспечении связи между Джераблусом и Чобанбеком.