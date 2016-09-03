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    Турецкие танки вошли еще в один регион, находящийся под контролем ИГИЛ

    На турецко-сирийской границе ожидают еще более 20 танков

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Танки Вооруженных сил Турции вошли в сирийский регион Чобанбек, находящийся под контролем ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ВС Турции готовились в этому несколько дней.

    Согласно информации, 4 танка направились к центру региона, войдя через пограничное село Алибейли. 

    Сообщается, что после операции Fırat Kalkanı в Джераблусе, начавшейся 24 августа, начались операции в регионе Чобанбек. 

    По информации, на турецко-сирийской границе ожидают еще более 20 танков.

    Подчеркивается, что жители поселка Чобанбек являются туркманами. Этим стартовала третья стадия антитеррористической операции Fırat Kalkanı, направленной на обеспечении связи между Джераблусом и Чобанбеком. 

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