​Турецкая авиакомпания приостановила полеты в Россию из-за трудностей с визами

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкая авиакомпания Pegasus Air прекратила полеты в Россию до 16 января 2016 года. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с решением Российской Федерации о введении с 1 января 2016 г. визового режима для экипажей турецких авиакомпаний (что противоречит правилам ICAO), а также в связи с отсутствием ответа на запрос о получении виз для экипажа нашей компании, мы вынуждены приостановить полеты в Россию до 16 января 2016", - говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам осуществить полный возврат стоимости билетов по маршруту Стамбул – Москва, либо поменять вылет на даты после 15 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приостановка полетов турецких авиакомпаний Pegasus Airlines и Onur Air в Россию вызвана исключительно тем, что их руководство не побеспокоилось о визах для своих экипажей.