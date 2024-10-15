Турция провела спецоперацию против террористов в Ираке

Национальное разведывательное управление Турции (НРУ) провело операцию против террористов в Ираке.

Национальное разведывательное управление Турции (НРУ) провело спецоперацию против террористов в Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате операции был ликвидирован Абдуррахман Аксал, известный как "Баз Заза", один из руководителей специального подразделения террористической группировки PKK.

Аксал являлся организатором террористических актов в Стамбуле, Анкаре и Диярбакыре. По данным СМИ, спецоперация была организована после того, как в разведуправление поступила информация о том, что террорист планирует пересечь границу Ирака с Турцией.

В результате терактов, организованных Аксалом, погибли более 50 человек, в том числе 10 полицейских, около 200 человек получили ранения.