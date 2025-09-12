Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 года
- 12 сентября, 2025
- 23:42
Турция ожидает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в первой половине следующего года.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, где обсуждались текущие международные события.
Глава МИД Турции выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту США Дональду Трампу за парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.
По словам Х. Фидана, Турция ожидает, что окончательный мир между Азербайджаном и Арменией будет подписан в первой половине следующего года.
"Как только соглашение между Арменией и Азербайджаном будет окончательно заключено, мы быстро нормализуем отношения с Арменией", - подчеркнул министр.