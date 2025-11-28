Эртугрулоглу: На Кипре существуют два суверенных государства, и эта реальность должна быть признана

Существование двух суверенных и равноправных государств на Кипре является неоспоримым фактом, и эта реальность должна быть признана международным сообществом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу На 7-м совещании министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Министр подчеркнул, что в настоящее время продолжается работа над "реальным соглашением, основанным на суверенном равенстве и равном международном статусе":

"Потому что существование двух суверенных и равноправных государств на острове является неоспоримым фактом, и эта реальность должна быть признана международным сообществом. Это составляет единственную возможную и справедливую основу для построения стабильного и устойчивого будущего как для острова, так и для нашего региона".

Он добавил, что ТРСК придает большое значение нашему сотрудничеству в рамках ОТГ и признательна за проявленную солидарность.