Токаев: ОИС и ОТГ имеют большие возможности для сотрудничества в аграрной сфере

Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Организации тюркских государств (ОТГ) имеют большие возможности для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.
Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.
"В прошлом году мы осуществили внешнеторговые операции по сельскохозяйственной продукции на сумму $2,5 млрд", - отметил он.
Президент Казахстана подчеркнул, что совместное сотрудничество вносит большой вклад в расширение связей.
"Мы можем реализовывать международные проекты, объединять научное сообщество, студентов. Необходимо также увеличивать культурную деятельность внутри тюркского мира", - добавил Токаев.