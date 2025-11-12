Телеканал Haber Global рассказал о возможных причинах крушения турецкого C-130

Телеканал Haber Global подготовил репортаж о крушении военного транспортного самолета C-130 Военно-воздушных сил Турции на территории Грузии.

Как сообщает Report, в репортаже рассматриваются несколько версий причин аварии. По данным телеканала, самолёт долгое время находился в эксплуатации и последний раз проходил капитальный ремонт в 2020 году.

Одна из вероятных причин - коррозия фюзеляжа, из-за которой могла образоваться пробоина, приведшая к катастрофе. Аналогичный случай произошёл в 2019 году в Аризоне (США) с самолётом того же типа.

Другая версия - грузы были ненадёжно закреплены, и во время полёта их смещение могло повредить внутренние стенки фюзеляжа. Расследование ведут Грузия и Турция, окончательные выводы станут известны после извлечения "чёрного ящика".