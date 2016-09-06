Свыше 5 тыс. подозреваемых в терроризме объявлены в розыск в СНГ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Антитеррористическим центром (АТЦ) стран СНГ разыскиваются свыше пяти тысяч человек, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По его словам, созданный в АТЦ банк данных включает информацию о людях, объявленных в международный розыск за преступления террористического характера.

"На сегодняшний день в рамках содружества разыскиваются свыше 5 тыс. человек, связанных с террористической деятельностью. За последнее время центром в инициативном порядке была получена информация о местонахождении 1,2 тыс. таких лиц", - заявил А.Новиков на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Санкт-Петербурге.

По его словам, рост числа разыскиваемых лиц связан с активностью террористических организаций, в частности, принимающих участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.