Строительство в Казахстане ЛОК "Алаколь" инвесторами из Азербайджана начнется в IV кв. 2026г

Строительные работы по проекту создания лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) "Алаколь" на территории области Абай в Казахстане с участием инвесторов из Азербайджана планируется начать в четвертом квартале 2026 года.

Об этом казахстанскому бюро Report заявили в Государственном учреждении "Управление туризма области Абай".

"В настоящее время ведется работа по согласованию земельного участка, включая процедуры выбора и закрепления территории в установленном законодательством порядке. Проект находится на стадии предпроектной подготовки. Окончательное утверждение площадки под строительство и начало строительных работ планируется в 4-ом квартале 2026 года при условии завершения всех необходимых согласовательных процедур", - отметили в управлении.

Там подчеркнули, что предварительный объем инвестиций в проект составляет ориентировочно $20 млн (10 млрд тенге) и может быть уточнен по итогам завершения проектно-сметной документации.

"Участие азербайджанской стороны в реализации проекта планируется в формате совместных инвестиций с возможностью создания совместного предприятия с участием двух сторон. Окончательная модель сотрудничества находится на стадии согласования между сторонами" - добавили в Управлении.

Сроки реализации проекта предусматривают завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в течение 3 лет с момента начала строительных работ.

В рамках лечебно-оздоровительного комплекса предусмотрены следующие основные направления деятельности: санаторно-курортное лечение и реабилитация; медицинско-оздоровительные услуги; SPA и wellness-направления; гостиничный сервис и туристическое обслуживание.

"В ходе реализации проекта планируется создание порядка 180 рабочих мест. Также предусматривается возможность привлечения иностранных специалистов, в том числе из Азербайджана, преимущественно на этапе запуска проекта и передачи опыта, с приоритетным использованием местных кадров. Рассматривается возможность дальнейшего расширения проекта, а также реализации дополнительных инвестиционных инициатив с участием азербайджанского капитала на территории региона", - отметили в Управлении.