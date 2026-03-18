    Строительство в Казахстане ЛОК Алаколь инвесторами из Азербайджана начнется в IV кв. 2026г

    Строительные работы по проекту создания лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) "Алаколь" на территории области Абай в Казахстане с участием инвесторов из Азербайджана планируется начать в четвертом квартале 2026 года.

    Об этом казахстанскому бюро Report заявили в Государственном учреждении "Управление туризма области Абай".

    "В настоящее время ведется работа по согласованию земельного участка, включая процедуры выбора и закрепления территории в установленном законодательством порядке. Проект находится на стадии предпроектной подготовки. Окончательное утверждение площадки под строительство и начало строительных работ планируется в 4-ом квартале 2026 года при условии завершения всех необходимых согласовательных процедур", - отметили в управлении.

    Там подчеркнули, что предварительный объем инвестиций в проект составляет ориентировочно $20 млн (10 млрд тенге) и может быть уточнен по итогам завершения проектно-сметной документации.

    "Участие азербайджанской стороны в реализации проекта планируется в формате совместных инвестиций с возможностью создания совместного предприятия с участием двух сторон. Окончательная модель сотрудничества находится на стадии согласования между сторонами" - добавили в Управлении.

    Сроки реализации проекта предусматривают завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в течение 3 лет с момента начала строительных работ.

    В рамках лечебно-оздоровительного комплекса предусмотрены следующие основные направления деятельности: санаторно-курортное лечение и реабилитация; медицинско-оздоровительные услуги; SPA и wellness-направления; гостиничный сервис и туристическое обслуживание.

    "В ходе реализации проекта планируется создание порядка 180 рабочих мест. Также предусматривается возможность привлечения иностранных специалистов, в том числе из Азербайджана, преимущественно на этапе запуска проекта и передачи опыта, с приоритетным использованием местных кадров. Рассматривается возможность дальнейшего расширения проекта, а также реализации дополнительных инвестиционных инициатив с участием азербайджанского капитала на территории региона", - отметили в Управлении.

    Alakol Wellness project with Azerbaijani investment to kick off in Kazakhstan in Q4
    Ты - Король

