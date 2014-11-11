Страны Восточного партнерства обсудят вопросы сотрудничества в борьбе с киберпреступностью

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 12-14 ноября в Кишиневе состоится конференция стран Восточного партнерства по борьбе с киберпреступностью. Как сообщает Report, мероприятие организовано Советом Европы при содействии министерства юстиции Молдовы в рамках трехлетнего проекта по борьбе с киберпреступностью.

По сообщению пресс-службы СЕ, в конференции примут участие представители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и международные эксперты. Участники мероприятия обсудят политику кибербезопасности, проведение соответствующих тренингов для представителей правоохранительных и судебных органов.