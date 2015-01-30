Страны ГУАМ обсудили сотрудничество в области экономики, торговли и энергетики

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 33-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в заседании приняли участие представители МИД всех стран ГУАМ, в том числе начальник Управления региональной безопасности Министерства иностранных дел Азербайджана Тофиг Мусаев, а также генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

СНК утвердил текст проекта резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией за демократию и экономическое развитие – ГУАМ" и обменялся мнениями по вопросу продвижения проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития".

СНК обсудил вопросы отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, энергетики, транспорта, а также в правоохранительной сфере, вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государствами и международными организациями.

Место и сроки проведения очередного заседания СНК будут согласованы по дипломатическим каналам.