Хегсет призвал Иран согласиться на сделку: Трамп не блефует

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Иран должен согласиться на сделку с Соединенными Штатами, иначе обречен на более интенсивные удары американских военных.

Как сообщает Report, об этом Хегсет заявил сегодня на брифинге для журналистов.

"Президент [США Дональд] Трамп не блефует и не отступает. Вы можете спросить об этом Хаменеи (верховный лидер Ирана - ред.). Новое иранское руководство должно это уже понимать. Этот новый режим должен быть мудрее прежнего", - отметил Хегсет.

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов к сделке, однако в случае отказа Тегеран столкнется с усилением давления.

"Президент Трамп готов заключить сделку - он открыт к этому. Условия сделки им известны. Если Иран не готов, тогда военное ведомство США продолжит действия с еще большей интенсивностью", - добавил министр.

Хегсет также опроверг заявления иранской стороны о том, что Тегеран в течение последнего месяца не вел каких-либо переговоров с Вашингтоном.

"Переговоры действительно ведутся. Они активны и, можно сказать, набирают силу. Мы предпочли бы достичь соглашения. Если Иран готов отказаться от своих текущих амбиций - это лучший вариант", - добавил он.