    31 марта, 2026
    • 16:21
    Хегсет призвал Иран согласиться на сделку: Трамп не блефует

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Иран должен согласиться на сделку с Соединенными Штатами, иначе обречен на более интенсивные удары американских военных.

    Как сообщает Report, об этом Хегсет заявил сегодня на брифинге для журналистов.

    "Президент [США Дональд] Трамп не блефует и не отступает. Вы можете спросить об этом Хаменеи (верховный лидер Ирана - ред.). Новое иранское руководство должно это уже понимать. Этот новый режим должен быть мудрее прежнего", - отметил Хегсет.

    Он также подчеркнул, что Вашингтон готов к сделке, однако в случае отказа Тегеран столкнется с усилением давления.

    "Президент Трамп готов заключить сделку - он открыт к этому. Условия сделки им известны. Если Иран не готов, тогда военное ведомство США продолжит действия с еще большей интенсивностью", - добавил министр.

    Хегсет также опроверг заявления иранской стороны о том, что Тегеран в течение последнего месяца не вел каких-либо переговоров с Вашингтоном.

    "Переговоры действительно ведутся. Они активны и, можно сказать, набирают силу. Мы предпочли бы достичь соглашения. Если Иран готов отказаться от своих текущих амбиций - это лучший вариант", - добавил он.

    ABŞ müharibə naziri İrandan razılaşmanı qəbul etməyə çağırıb: Tramp blef etmir

    Последние новости

    16:47

    На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТП

    Происшествия
    16:40

    Пентагон: Число запусков ракет и дронов Ираном достигло минимума

    В регионе
    16:38
    Видео

    Три человека погибли при взрыве на заводе в Татарстане - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    16:32

    Карл III совершит визит в США в апреле

    Другие страны
    16:30

    Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил почти 200 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    16:24

    Хегсет: Ближайшие дни будут решающими, и Иран это знает

    Другие страны
    16:22

    В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 стран

    Индивидуальные
    16:21

    Хегсет призвал Иран согласиться на сделку: Трамп не блефует

    В регионе
    16:19

    Антониу Кошта призвал Иран прекратить атаки на страны Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей