Соревнования военных флотов СНГ "Каспийское море" пройдут в 2015 году

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Международный конкурс среди военных флотов стран-участниц СНГ "Каспийское море" впервые пройдет в 2015 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

9 ноября военный совет Каспийской флотилии (Кфл) обсудил в Астрахани проведение "Каспийского моря-2015" и международных учений с участием Кфл в будущем году, а также итоги 2014 учебного года.

"На Каспийском море впервые планируется провести международный конкурс Вооруженных сил стран-участников Содружества Независимых Государств "Каспийское море — 2015", в котором Каспийская флотилия будет отстаивать честь российского Военно-морского флота. Также в 2015 учебном году приоритетными задачами для моряков Кфл станет участие в совместных международных военно-морских учениях ВМС прикаспийских государств", — говорится в сообщении.