Солдат армянской армии убил сержанта

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Солдат срочной службы армии Армении, сержант Акоп Геворкян скончался в результате ножевого ранения грудной клетки по дороге в медцентр "Мегри".

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийства солдата Акопа Геворкяна.

Согласно данным предварительного следствия, произошел спор между А.Геворкяном и солдатом Г.Косогобляном. Спор перешел в потасовку, во время которой Г.Косогоблян ударил А.Геворкяна острым колюще-режущим предметом.

По подозрению в убийстве из хулиганских побуждений 26 мая Г.Косогоблян задержан.