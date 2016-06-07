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    ​СМИ: В Стамбуле вблизи автобусной остановки произошел взрыв - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв прогремел неподалеку от автобусной остановки в турецком Стамбуле, есть пострадавшие

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Вблизи станции метро Везнеджилер в районе Беязит Стамбула произошел взрыв заминированного полицейского автомобиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв прогремел в 08:30 по местному времени. Взорвалась полицейская машина, проезжавшая неподалеку от Стамбульского университета. После взрыва были слышны выстрелы из огнестрельного оружия. 

    Поступила информация о ранении 5 полицейских, состояние одного из них оценивается как тяжелое. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

    *** 10:00

    Взрыв прогремел неподалеку от автобусной остановки в турецком Стамбуле, есть пострадавшие, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв произошел в центральном районе Стамбула - Везнеджилер. На место происшествия уже прибыли полиция и машины скорой помощи.

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