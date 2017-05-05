 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Бывший министр обороны Армении бежал в Россию

    Сейран Оганян заявил, что не хочет больше возвращаться в Армению

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/  Бывший министр обороны Армении, один из лидеров блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян после парламентских выборов уехал в Москву. Как сообщает Report, об этом  пишет армянская газета "Жаманак".

    В узких кругах он заявил, что не хочет больше возвращаться в Армению.

    Издание пишет, что после выборов лидеры блока не встречаются со своими однопартийцами и сторонниками.

    "Они находятся в состоянии неопределенности и не представляют свои дальнейшие шаги", - отмечает газета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi