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    Саудовская Аравия перебросила войска и истребители на военную базу в Турции

    Чавушоглу не исключил возможности начала наземной операции в Сирии

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия направила войска и истребители на турецкую военную базу Инджирлик в преддверии возможной военной операции в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Саудовская Аравия объявила о своей решимости противостоять ИГ,  заявляя, что они были готовы направить самолеты и войска. В ходе каждого заседания коалиции мы всегда подчеркивали необходимость выработки широкой, ориентированной на результат стратегии борьбы против террористической группировки ИГ. Если бы у нас была такая стратегия, то Турция и Саудовская Аравия могли бы начать наземную операцию", - заявил Чавушоглу.

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