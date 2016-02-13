Саудовская Аравия перебросила войска и истребители на военную базу в Турции

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия направила войска и истребители на турецкую военную базу Инджирлик в преддверии возможной военной операции в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Саудовская Аравия объявила о своей решимости противостоять ИГ, заявляя, что они были готовы направить самолеты и войска. В ходе каждого заседания коалиции мы всегда подчеркивали необходимость выработки широкой, ориентированной на результат стратегии борьбы против террористической группировки ИГ. Если бы у нас была такая стратегия, то Турция и Саудовская Аравия могли бы начать наземную операцию", - заявил Чавушоглу.