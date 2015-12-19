Президент Турции намерен посетить Саудовскую Аравию до конца года

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается нанести визит в Саудовскую Аравию 29 декабря, где встретится с королем Салманом Абдель Азизом. Как передает Report, об этом сообщила арабская газета "Аль-Хайят" со ссылкой на высокопоставленный источник в Эр-Рияде.

Источник отметил, что "визит пройдет в чувствительное время для региона, особенно в свете событий в Сирии, Ираке, Йемене. Глава Турции и Саудовской Аравии обсудят эти темы и двустороннее взаимодействие по этим направлениям".

Поездка Эрдогана в Эр-Рияд состоится спустя недолгое время после того, как Саудовская Аравия объявила о создании исламской антитеррористической коалиции, в которую вошли 34 страны, включая Турцию.