Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в Тбилиси

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер, который не прекращался всю минувшую ночь в Тбилиси, вырвал с корнем деревья, повредил линии электропередач и автомобили, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Подача электроэнергии была ограничена в нескольких районах грузинской столицы.

Кроме того, из-за сильного ветра пришлось перенести авиарейсы. В частности, из Тбилиси не было выполнено два рейса в направлении Германии и Турции. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту.

Cкорость ветра в Тбилисском международном аэропорту достигала 31 метра в секунду.