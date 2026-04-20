Шакаришвили: Инициативы Азербайджана - ключ к сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе

Известный политический деятель Грузии, политолог, исполнительный секретарь партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили высоко оценил экономические инициативы Азербайджана в регионе.

В заявлении грузинскому бюро Report он отметил, что экономические проекты Азербайджана и сотрудничество с Грузией играют ключевую роль в укреплении позиций Южного Кавказа на глобальной арене.

По его словам, в современных условиях взаимосвязанность и экономические проекты становятся одним из ключевых факторов международной повестки, а региональное сотрудничество в этом контексте приобретает особую значимость.

"Такой подход отвечает общим интересам региона. Наша цель - формирование платформы сотрудничества на Южном Кавказе, обеспечение мира и стабильности, а также реализация большего числа совместных экономических и торговых проектов", - подчеркнул Шакаришвили.

Он отметил, что данный формат сотрудничества способен оказывать влияние не только на региональные, но и на глобальные экономические процессы. В результате этих процессов роль региона в мировой торговле может еще больше возрасти.

Шакаришвили добавил, что успешное сотрудничество внесет вклад в благосостояние народов как Азербайджана, так и Грузии и Армении.

Подчеркивая важную роль Грузии в обеспечении транзита и взаимосвязанности, политолог отметил, что страна выполняет функцию ключевого моста для транспортировки грузов, товаров и энергоресурсов по направлению Восток - Запад:

"Мы, как оппозиционная политическая сила, поддерживаем форматы сотрудничества с Азербайджаном. Считаем, что эти механизмы являются реальной гарантией безопасности нашей страны, а также основной гарантией стабильности и развития в регионе".