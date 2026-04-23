    Сенат Казахстана одобрил соглашение с Турцией о транзите военного имущества и персонала

    В регионе
    • 23 апреля, 2026
    • 13:25
    Сенат парламента Казахстана одобрил соглашение с Турцией о транзите военного имущества и персонала.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Сената.

    Отмечается, что данный шаг будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.

    Ранее Мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал данное соглашение, которое предусматривает правила осуществления воздушного транзита, включая механизмы выдачи разрешений и координации полетов. Документ также вводит систему разовых разрешений и дипломатических номеров (DCN) сроком на один год, определяет порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

    Последние новости

