Сенат Казахстана одобрил соглашение с Турцией о транзите военного имущества и персонала

Сенат парламента Казахстана одобрил соглашение с Турцией о транзите военного имущества и персонала.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Сената.

Отмечается, что данный шаг будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.

Ранее Мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал данное соглашение, которое предусматривает правила осуществления воздушного транзита, включая механизмы выдачи разрешений и координации полетов. Документ также вводит систему разовых разрешений и дипломатических номеров (DCN) сроком на один год, определяет порядок действий в чрезвычайных ситуациях.