    Парламент Казахстана одобрил соглашение с Турцией о военных воздушных перевозках

    • 08 апреля, 2026
    • 12:22
    Парламент Казахстана одобрил соглашение с Турцией о военных воздушных перевозках

    Мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Турции, регулирующее транзит военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает парламент Казахстана.

    Соглашение направлено на урегулирование порядка осуществления воздушного транзита военного имущества и персонала двух государств. В его рамках устанавливаются условия использования воздушного пространства, механизмы выдачи разрешений и порядок координации полетов.

    Согласно документу, для осуществления военного транзита предусматривается выдача разового разрешения и номер дипломатического разрешения (DCN - Diplomatic Clearance Number) сроком на один год. Это позволит оптимизировать воздушные перевозки и упростить взаимодействие сторон. Использование воздушного пространства будет осуществляться в соответствии с правилами международной организации гражданской авиации, национальным законодательством и аэронавигационными нормами.

    Документом также предусмотрен порядок действий в чрезвычайных ситуациях. В случае возникновения во время полета любых форс-мажорных обстоятельств, воздушное судно может совершить посадку на аэродроме государства, воздушное пространство которого используется. Принимающая сторона при этом обеспечивает безопасность и принимает меры по уведомлению компетентных органов.

    Мажлис Казахстана Военное соглашение Казахстан Турция Военный транзит Воздушные перевозки

    Последние новости

    13:53

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:52

    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    Экология
    13:48

    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    13:47

    Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

    В регионе
    13:41

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Инфраструктура
    13:23

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    В регионе
    13:18
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

    Медиа
    13:07

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:05
    Фото

    В Баку состоялась встреча Байрамова и Кошербаева в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей