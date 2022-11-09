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Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран

Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во вторник прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками.
В регионе
9 ноября 2022 г. 00:52
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во вторник прибыл в Тегеран, где у него запланированы встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, Патрушев прибыл с официальным визитом по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В рамках визита, сообщает агентство, помимо переговоров с Шамхани, запланированы встречи "с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене". Как отмечает IRNA, Патрушева в поездке сопровождают чиновники из различных экономических ведомств РФ.

Отметим, что других подробностей агентство не приводит.

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