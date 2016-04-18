Россия ввела очередное ограничение против граждан Турции

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Россия ввела визовый режим для граждан Турции, имеющих специальные и служебные паспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, введенные Россией новые правила вступили в силу в середине апреля.

Турецкие граждане, имеющие временный или постоянный вид на жительства, смогут путешествовать в Россию без визы.

Отметим, что, начиная с 1 января этого года, Россия ввела визовый режим для граждан Турции, владеющих общим паспортом. Визовый режим для владельцев специальных и служебных паспортов был введен в середине апреля.