​Россия продолжит поставки современного вооружения Армении

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Ереване проходит 10-ое заседание армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание проходит под председательством руководителей армянской и российской частей – заместителя министра обороны Армении Алика Мирзабекяна и заместителя Федерального агентства России по военно-техническому сотрудничеству Константина Бирюлина.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы совершенствования нормативно-правовой базы двустороннего военно-технического сотрудничества, подготовки к подписанию соглашения о присоединении Армении к соглашению между Россией и Беларусью о создании межгосударственной финансово-промышленной группы, создании в Армении регионального центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства, о поставках продукции военного назначения в рамках Договора о развитии военно-технического сотрудничества от 2013 года.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность поставки министерством обороны РФ трех самолетов "ИЛ–76". Участники заседания коснутся вопросов поставки бронетанковых, ракетно-артиллерийских и других видов вооружений в рамках договора. Также будут рассмотрены вопросы поставок средств пограничного контроля, модернизации и переоборудовании бронетанковой и инженерной техники, поставок тренажеров, поставок многофункциональных истребителей "СУ–30СМ".

Следующее заседание комиссии состоится в третьем квартале 2016 года в России.