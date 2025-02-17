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Россия освободила еще одного американца, задержанного за "контрабанду наркотиков"

Россия освободила еще одного американца, задержанного за "контрабанду наркотиков" Россия освободила еще одного гражданина США, Калоба Байерса, ранее задержанного в РФ за "контрабанду наркотиков".
В регионе
17 февраля 2025 г. 05:12
Россия освободила еще одного американца, задержанного за контрабанду наркотиков

Россия освободила еще одного гражданина США, Калоба Байерса, ранее задержанного в РФ за "контрабанду наркотиков".

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщили его родители в Facebook.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится на территории посольства США в Москве и ожидает рейса домой.

"Пожалуйста, помолитесь, чтобы он смог совершить перелет без каких-либо проблем со здоровьем. Сейчас он снова принимает лекарство, которое помогает контролировать его эпилепсию, но он не принимал лекарств в течение восьми дней", — написали Тоня и Джимми Шулеры.

Отметим, что 28-летнего Калоба Байерса задержали 7 февраля в московском аэропорту Внуково вместе с его невестой, россиянкой Найдой Мамбетовой. В багаже у гражданина США нашли "мармелад с каннабиноидами", сообщала таможенная служба РФ. Родители Байерса рассказывали, что жевательные конфеты с витамином C, мелатонином и каннабидиолом был прописан врачом от судорог во время приступов эпилепсии.

В середине февраля Россия передала США американского гражданина, учителя, и бывшего сотрудника посольства Марка Фогеля. Мужчина был в 2022-м приговорен к 14 годам колонии также по делу о "контрабанде наркотиков".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya daha bir amerikalını azad edib

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