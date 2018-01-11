Россия не направит свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ

© EPA/PARICK SEEGER

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Как передает Report, об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой. - Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения [ее] регламента". "Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации", - подчеркнул он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях.