Россия изучает вопрос участия в строительстве железной дороги Иран-Армения

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Российская сторона готова рассмотреть вопрос своего участия в строительстве железной дороги Иран-Армения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было заявлено по итогам состоявшейся в Ереване встречи премьер-министра Армении Овика Абрамяна с министром транспорта России, сопредседателем армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Максимом Соколовым.

Разговоры о строительстве железной дороги Иран-Армения идут уже несколько лет. Армения ищет инвесторов для начала реализации проекта, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд. долларов.