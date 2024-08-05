Российских пограничников перевели из "Звартноца" на границу Армении с Турцией и Ираном

Российские пограничники после завершения службы в аэропорту "Звартноц" перешли на службу на границе Армении с Турцией и Ираном.

Российские пограничники после завершения службы в аэропорту "Звартноц" перешли на службу на границе Армении с Турцией и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Службе нацбезопасности страны.

"Согласно договору, заключенному между Арменией и Россией в 1992 году, военнослужащие Пограничной службы ФСБ России осуществляют охрану государственной границы на участках Армения-Турция и Армения-Иран", – отметили в ведомстве.

При этом в СНБ отказались назвать число российских пограничников, служивших в аэропорту, сославшись на гостайну.

Отметим, что пограничники из РФ покинули территории аэропорта 31 июля. В связи с этим в СНБ Армении заявляли о том, что планируется привлекать дополнительные силы для погранконтроля в аэропорту "Звартноц".