    "Росатом": Ситуация на АЭС "Бушер" остается сложной, ударов по объекту не зафиксировано

    • 09 марта, 2026
    • 12:37
    Ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке не зафиксировано.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    По его словам, подготовка к эвакуации персонала иранской АЭС "Бушер" завершена, вывоз российских граждан произойдет в ближайшее время. Госкорпорация планирует вывезти 150-200 человек.

    На станции всего в настоящее время работает 600 человек.

    Лента новостей