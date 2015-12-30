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    Президент Грузии подписал распоряжение о назначении Квирикашвили на пост премьер-министра

    В обновленном составе правительства произошли лишь незначительные изменения

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее кандидатуру Квирикашвили утвердил грузинский парламент.

    В обновленном составе правительства произошли лишь незначительные изменения — главой МИД стал Михаил Джанелидзе, а вице-премьером стал министр экономики Дмитрий Кумсишвили.

    Напомним, 23 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке, заявив, что намерен уделить внимание избирательному штабу партии "Грузинская мечта".

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