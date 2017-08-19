ИГ взяло ответственность за нападение на людей в Сургуте

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение с ножом на людей в Сургуте, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В субботу около полудня в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.