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    ​Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Турции

    Новые ограничения расширены организациями, контролируемыми турецкими гражданами

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в отношении Турции, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Новые ограничения расширены организациями, контролируемыми турецкими гражданами, а не только фирмами под юрисдикцией Турции, следует из текста указа.

    "Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории Российской Федерации по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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