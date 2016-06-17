​Путин: Планируется создание большого Евразийского экономического союза вместе с Китаем

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает необходимым создание большого евразийского партнерства между ЕАЭС и другими странами, включая Индию, Иран, Пакистан и партнеров по СНГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом В.Путин заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Предлагаем подумать о создании большого евразийского партнерства с участием ЕАЭС, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и, конечно, имея в виду наших партнеров по СНГ, другие государства и объединения", - заявил Путин.

По словам российского лидера, "начать можно было бы с упрощения и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, мер технического, санитарного урегулирования, таможенного регистрирования, защиты прав интеллектуальной собственности".