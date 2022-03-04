О нас
Аудио новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Украине

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Украине Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ в Украине.
В регионе
4 марта 2022 г. 16:05
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Украине

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме. Президент Беларуси выразил поддержку действиям российской стороны", - говорится в сообщении.

"Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Беларуси вторым раундом переговоров представителей России и Украины. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin, Lukashenko discuss Ukraine situation
Версия на азербайджанском языке Putinlə Lukaşenko Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

Другие новости из категории

Президент Туркменистана принял спецпредставителя генсека ООН
Президент Туркменистана принял спецпредставителя генсека ООН
4 марта 2022 г. 15:15
Туркменистан и ПРООН подписали новый совместный проект
Туркменистан и ПРООН подписали новый совместный проект
4 марта 2022 г. 14:57
Шарль Мишель обсудил с Зеленским обстрел Запорожской АЭС
Шарль Мишель обсудил с Зеленским обстрел Запорожской АЭС
4 марта 2022 г. 14:40
В Ашхабаде отметили 30-летие сотрудничества с ООН
В Ашхабаде отметили 30-летие сотрудничества с ООН
4 марта 2022 г. 14:40
Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины
Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины
4 марта 2022 г. 14:32
Украинская сторона сообщила о гибели 47 человек в Чернигове, семи граждан на Луганщине
ФотоУкраинская сторона сообщила о гибели 47 человек в Чернигове, семи граждан на Луганщине
4 марта 2022 г. 14:11
Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования
Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования
4 марта 2022 г. 13:47
Swarovski приостанавливает продажи на территории России
Swarovski приостанавливает продажи на территории России
4 марта 2022 г. 12:59
ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек
ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек
4 марта 2022 г. 12:26
Стала известна дата инаугурации пятого президента Армении
Стала известна дата инаугурации пятого президента Армении
4 марта 2022 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi