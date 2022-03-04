Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Украине

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ в Украине.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме. Президент Беларуси выразил поддержку действиям российской стороны", - говорится в сообщении.

"Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Беларуси вторым раундом переговоров представителей России и Украины. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.