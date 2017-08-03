Психолог: Плохое воспитание является причиной агрессии в армянском обществе

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Высокий уровень агрессии в армянском обществе исходит от неправильного воспитания и низкого уровня образования.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявил психолог Рубен Ахзумцян.

По его словам, в этом виноваты не только родители подрастающего поколения, но и система образования.

Психолог также не оставил без внимания телесериалы, подчеркнув, что они тоже оказывают негативное влияние на детей и армянское общество в целом.