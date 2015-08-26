В Петербурге выявили фиктивные браки с выходцами из Азербайджана

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку по фактам заключения фиктивных браков между гражданами Азербайджана и России, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Установлено, что два гражданина Азербайджана обратились в отдел регионального Управления федеральной миграционной службы с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание на территории РФ. Основанием послужило то, что они вступили в брак с гражданками РФ.

Однако браки, заключенные 13 марта и 26 мая между иностранными гражданами и петербурженками оказались фиктивными. Новобрачные не имели намерения создать семью. Основной целью заключения брака для мужчин являлось наличие оснований для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

По результатам проверок прокурор района направил в суды Фрунзенского и Невского районов исковые заявления о признании браков недействительными.