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Президент Украины: Ни шагу назад

Президент Украины: Ни шагу назад Украина сейчас находится на новом этапе войны с Россией, но не собирается отступать.
В регионе
4 мая 2022 г. 12:42
Президент Украины: Ни шагу назад
Владимир Зеленский

Украина сейчас находится на новом этапе войны с Россией, но не собирается отступать.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не отступаем. Сегодня это уже новый этап. Где-то стоим, какие-то территории заблокированы, там ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад!", - подчеркнул он, отметив, что сейчас второй этап войны на территории страны.

Уже третьим этапом, по словам Зеленского, будет максимальное восстановление территориальной целостности.

"Там где можно найти те или иные компромиссы, человеческие, благодаря диалогу на словах, а не оружием. Там Украина будет это делать, но показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге", - резюмировал Зеленский.

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Версия на английском языке Zelensky: Ukraine will not step back
Версия на азербайджанском языке Ukrayna lideri: "Bir addım da geri çəkilməyəcəyik"

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