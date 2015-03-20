Президент Турции прибыл с официальным визитом в Украину

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с прибывшим в Киев с официальным визитом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Украины, после встречи главы государств проведут Четвертое заседание Стратегического Совета высокого уровня Украины и Турции, по итогам которого планируется подписание ряда двусторонних документов.

В ходе визита в Киев президент Турции также проведет встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Также в планах визита - встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями общины месхетинских турок, проживающих в Украине.